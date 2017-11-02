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«Порту» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел на второе место в группе G

Футбол

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» принимал на своём поле «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе португальской команды голы на свой счёт записали Эктор Эррера, Перейра Данилу и Максимильяно Перейра, а за «РБ Лейпциг» отличился Тимо Вернер.

Ранее в другом матче группы «Бешикташ» на своём поле сыграл вничью с «Монако» (1:1). «Порту» благодаря опередил «РБ Лейпциг» по количеству очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы G.

Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 10 очков; 2. «Порту» — 6; 3. «РБ Лейпциг» — 4; 4. «Монако» — 2.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 – Эррера – 13, 1:1 – Вернер – 48, 2:1 – Данилу – 61, 3:1 – Перейра – 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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РБ Лейпциг ФК Порту
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