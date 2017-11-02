«Порту» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел на второе место в группе G

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» принимал на своём поле «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе португальской команды голы на свой счёт записали Эктор Эррера, Перейра Данилу и Максимильяно Перейра, а за «РБ Лейпциг» отличился Тимо Вернер.

Ранее в другом матче группы «Бешикташ» на своём поле сыграл вничью с «Монако» (1:1). «Порту» благодаря опередил «РБ Лейпциг» по количеству очков и вышел на второе место в турнирной таблице группы G.

Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 10 очков; 2. «Порту» — 6; 3. «РБ Лейпциг» — 4; 4. «Монако» — 2.