Глушаков: очень бесило, что испанцы постоянно симулировали

Капитан «Спартака» Денис Глушаков после встречи с «Севильей» (1:2) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов обратил внимание на симуляции соперников, а также признался, что москвичам не хватило поддержки болельщиков в Испании.



«Мы проиграли, но хотелось увезти одно очко, за этим мы ведь и ехали — за очками. Матч сложился тяжело, но мы этого ждали. Во втором тайме отдали инициативу и хотели подловить «Севилью» на контратаках. Мы просто начали больше от обороны играть. Что касается первого тайма, то после отбора мяча у нас никак не получалось вывезти мяч на нападающего или на Квинси Промеса, но было пару хороших моментов у него.



Что касается наших болельщиков, то они в любом случае были на матче. Русские никогда не пропадут и проберутся туда, куда им надо. Но вообще не хватало слаженной поддержки наших болельщиков. Особо на нас это не давило, но болельщиков «Спартака» не хватало.

Очень бесило, что испанцы постоянно симулировали. Вообще не понимаю, когда футболисты постоянно симулируют и падают. Мужчину не красит симуляции», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.