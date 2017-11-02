Ван Бронкхорст: вероятность «Шахтёра» пробиться в плей-офф очень высока

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст дал оценку поражению своей команды во встрече с «Шахтёром» (1:3) в Харькове в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов, отметив, что донецкий клуб может добиться успехов в плей-офф турнира.



«Мы хорошо играли и создавали моменты. Удалось быстро забить, но, к сожалению, сразу пропустили дважды. Во втором тайме «Шахтёр» оформил ещё один гол. Хочу отметить, что мы старались набрать не одно, а три очка. Что это было, позор или слава? Точно не позор. Быстро забили, однако сразу же пропустили. Считаю, показали приличный футбол, но прийти к положительному итогу не смогли. Хотя сыграли на неплохом уровне. Мы не выиграли ни одного матча, но если сравнить наш первый поединок в турнире и этот, разница значительная. Я вижу, что ребята прогрессируют.



Что касается «Шахтёра», считаю, сейчас вероятность дончан пробиться в плей-офф очень высока. Это отличный клуб с высококвалифицированными футболистами. Недаром «горняки» столько лет выступают в Лиге чемпионов, а однажды, если не ошибаюсь, играли в четвертьфинале. Если им повезёт, они далеко пройдут», — приводит слова тренера пресс-служба донецкого клуба.



Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» победил «Наполи» со счётом 4:2, «Шахтёр» одолел «Фейеноорд»