Начо: поражение «Реала» от «Тоттенхэма» — не из-за отношения к делу

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо проанализировал поражение команды в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Зинедина Зидана забили один гол, но сами возобновляли игру с центра поля трижды.

«Игра получилась для нас сложной, поскольку соперник был эффективен в атакующих действиях. Мы пропускали голы в те моменты, когда начинали действовать лучше. Но я считаю, что мы не играли плохо. Поражение «Реала» от «Тоттенхэма» — не из-за отношения к делу. Возможно, тактика с тремя центральными защитниками была несколько рискованной. Но дело в том, что второй гол причинил нам большой ущерб», — цитирует Начо AS.