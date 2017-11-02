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175 лет назад 2016
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Начо: поражение «Реала» от «Тоттенхэма» — не из-за отношения к делу

Футбол

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо проанализировал поражение команды в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Зинедина Зидана забили один гол, но сами возобновляли игру с центра поля трижды.

«Игра получилась для нас сложной, поскольку соперник был эффективен в атакующих действиях. Мы пропускали голы в те моменты, когда начинали действовать лучше. Но я считаю, что мы не играли плохо. Поражение «Реала» от «Тоттенхэма» — не из-за отношения к делу. Возможно, тактика с тремя центральными защитниками была несколько рискованной. Но дело в том, что второй гол причинил нам большой ущерб», — цитирует Начо AS.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Хосе Игнасио Начо
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