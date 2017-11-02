Наставник АПОЭЛ: если бы мне ранее сказали, что добудем два очка, рассмеялся бы

Главный тренер АПОЭЛ Георгиос Донис поделился впечатлениями от выездного матча с дортмундской «Боруссией» в 4-м туре Лиги чемпионов. Встреча завершилась ничьей — 1:1.



«Перед началом пресс-конференции я признался своему коллеге, что нам сегодня повезло. В футболе не всегда побеждает сильнейший. Это фантастический результат. Если ты дважды встречаешься с «Боруссией» и ни разу не проигрываешь, это говорит о многом.



Мы реализовали свой первый же момент. Их у дортмундцев было намного больше, но мы работали в поте лица и получили вознаграждение. Впрочем, мы должны бегать ещё лучше, обороняться ещё надёжнее.



Если бы после жеребьёвки мне сказал кто-то, что мы добудем в этой группе две ничьи, я бы рассмеялся ему в лицо. Ведь наши соперники – сплошь гранды. Чудесно, что мы всё ещё за что-то боремся. У нас есть шанс попасть в Лигу Европы, и мы должны постараться зацепиться за него», – цитирует Дониса пресс-служба УЕФА.

«Тоттенхэм» выиграл у «Реала», дортмундская «Боруссия» и АПОЭЛ сыграли вничью