Вернблум: «Бенфика» выше классом, чем «Базель», там игроки более высокого уровня

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум высказал мнение, что следующий соперник «армейцев» в Лиге чемпионов «Бенфика» сильнее, чем «Базель», который московский клуб обыграл в 3-м туре группового раунда со счётом 2:1. Также швед высказал мнение по поводу встречи 15-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1), в которой он не участвовал из-за дисквалификации.

«Бенфика» выше классом, чем «Базель». Там футболисты более высокого уровня, к тому же португальская команда лучше контролирует мяч.

Игру с тульским «Арсеналом» я смотрел дома. Что сказать? Это были 90 минут гадости. Но после победы в Базеле мы наверняка почувствуем уверенность. Это важно, чтобы начать выигрывать также и в чемпионате России. Нам необходимо качественно обороняться всей командой и столь же качественно атаковать. Нужно работать, засучив рукава", — цитирует хавбека Bobsoccer.