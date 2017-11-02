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175 лет назад 2016
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Вернблум: «Бенфика» выше классом, чем «Базель», там игроки более высокого уровня

Футбол

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум высказал мнение, что следующий соперник «армейцев» в Лиге чемпионов «Бенфика» сильнее, чем «Базель», который московский клуб обыграл в 3-м туре группового раунда со счётом 2:1. Также швед высказал мнение по поводу встречи 15-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1), в которой он не участвовал из-за дисквалификации.

«Бенфика» выше классом, чем «Базель». Там футболисты более высокого уровня, к тому же португальская команда лучше контролирует мяч.

Игру с тульским «Арсеналом» я смотрел дома. Что сказать? Это были 90 минут гадости. Но после победы в Базеле мы наверняка почувствуем уверенность. Это важно, чтобы начать выигрывать также и в чемпионате России. Нам необходимо качественно обороняться всей командой и столь же качественно атаковать. Нужно работать, засучив рукава", — цитирует хавбека Bobsoccer.

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Источник: Bobsoccer Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула Базель Бенфика ПФК ЦСКА Понтус Вернблум
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