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175 лет назад 2016
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Полузащитник «Марибора»: играя на «Энфилде», получаешь исключительные ощущения

Футбол

Полузащитник «Марибора» Алекс Пихлер поделился эмоциями от прошедшей встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Словенская команда в гостях уступила сопернику со счётом 0:3.

«Мы играли очень хорошо и дисциплинированно весь первый тайм. Но „Ливерпуль“ такая команда, которая может вас наказать за любую оплошность. Было здорово играть здесь, и нас очень мотивировало выступать перед 2500 своих болельщиков. Играя на „Энфилде“, получаешь исключительные ощущения», — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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