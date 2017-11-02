Полузащитник «Марибора»: играя на «Энфилде», получаешь исключительные ощущения

Полузащитник «Марибора» Алекс Пихлер поделился эмоциями от прошедшей встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Словенская команда в гостях уступила сопернику со счётом 0:3.

«Мы играли очень хорошо и дисциплинированно весь первый тайм. Но „Ливерпуль“ такая команда, которая может вас наказать за любую оплошность. Было здорово играть здесь, и нас очень мотивировало выступать перед 2500 своих болельщиков. Играя на „Энфилде“, получаешь исключительные ощущения», — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.