Марлос: не могу сказать, что целиком доволен. Цель «Шахтёра» — плей-офф ЛЧ

Полузащитник «Шахтёра» Марлос, лучший игрок матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:1), прокомментировал победу своей команды.

«Очень приятно, что мне присвоили такой статус в поединке, но ещё больше я счастлив, что команда победила и показала отличную работу. Это всегда невероятно важно.

Мы прекрасно знали, чего хотим и насколько значима эта встреча, и у нас всё получилось. Да, мы пропустили первыми, но быстро и хорошо отреагировали, победили, что самое главное.

Сложно, конечно, сразу адаптироваться к новому климату, к новой погоде. Для южноамериканцев это непросто. Но я в Украине достаточно давно и привык.

Не могу сказать, что мы целиком удовлетворены. Наша цель – выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. И только когда сделаем это, то сможем по-настоящему радоваться", — цитирует Марлоса пресс-служба «Шахтёра».

После четырёх туров «Шахтёр», набрав 9 очков, занимает 2-е место в группе F. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».