Камболов: «Рубин» давно не побеждал, есть какой-то груз, надо с этим справляться

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов в преддверии матча 16-го тура РФПЛ с «Зенитом» (5 ноября) рассказал, что на команду давит отсутствие побед. Последний раз казанцы выигрывали 15 октября.

«Потеря концентрации в конце матча с «Уфой» нас подвела. Мы уже разбирали нашу игру и ошибки разобрали. Постараемся избежать этих ошибок в ближайшем матче.

Против «Зенита», во-первых, нужно очень строго сыграть в обороне, сконцентрированно, не совершать ошибок, биться. Я бы не хотел сравнивать нынешнего тренера и предыдущего, это не моё дело. В команде ничего плохого не происходит, всё в рабочем порядке. Конечно, давно не выигрывали, есть какой-то груз, надо с этим справляться и в ближайшем матче доказывать, что мы можем побеждать», — цитирует Камболова пресс-служба «Рубина».

Напомним, что в первом круге «Рубин» уступил «Зениту» — 1:2.