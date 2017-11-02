Гилерме: «Локо» идёт своей дорогой, пусть обсуждают «Спартак» с «Зенитом»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал лидерство команды в российской Премьер-лиге, признавшись, что не ожидал этого.

«Если честно, то нет, не ожидал. Но мы работаем для этого. Мы хотим в каждом турнире добиваться максимальных результатов. В начале этого сезона действительно игра получалась. Палыч нашёл нужные слова для команды», — цитирует Гилерме пресс-служба «Локомотива».

Также Гилерме поделился мнением о выступлении «Зенита», которому до начала чемпионата отдавали первое место.

«Что тут скажешь? Футбол – это то, что происходит на поле. Ты можешь покупать самых дорогих игроков, но тебе это не поможет, если в команде будут проблемы. Я надеюсь, что никто из нашей команды не думает о том, что мы уже завоевали медали. Пока мы ничего не выиграли, нужно работать. И пусть все считают это случайностью. Мы тихонько идём своей дорогой, а никто вокруг не ожидает от нас высоких результатов. Пусть обсуждают «Спартак» с «Зенитом». Нам же лучше», — заключил Гилерме.

После первого круга на счету «Локомотива» 32 очка и первое место в РФПЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».