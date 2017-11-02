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Марсьяль, Фекир, Н'Зонзи и Павар вызваны в сборную Франции

Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список из 24 игроков, вызванных в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Уэльса (10 ноября) и Германии (14 ноября).

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Бенуа Костиль («Бордо»), Стив Манданда («Марсель»);

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Ницца»), Лоран Косельни («Арсенал»), Преснел
Кимпембе («ПСЖ»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус») Стивен Н'Зонзи («Севилья»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корентин Толиссо («Бавария»).

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»).

Амплуа игроков указаны в соответствии со списком, опубликованным официальным «твиттером» сборной Франции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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