Бышовец: в матче с «Шерифом» все футбольные факторы в пользу «Локомотива»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Шериф».

«Думаю, сегодня «Локомотив» выиграет. У него и в первом матче были хорошие шансы на победу, но не удалось реализовать своё преимущество. «Железнодорожники» по уровню игроков, по опыту имеют преимущество перед «Шерифом». К тому же красно-зелёные сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии: они возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Мы вправе ожидать сегодня победу.

Что касается «Шерифа», то очевидно, что шансы всегда есть. И выстроенная тактика будет для «Локомотива» несколько неудобной, потому что придётся преодолевать насыщенную оборону соперника. В этом смысле важно будет помнить о проблемах контратак. В целом же соотношение всех футбольных факторов сейчас в пользу «железнодорожников».

Думаю, «Локомотив» победит с разницей в один-два мяча, если поточнее, то — 2:0», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Шериф». Начало — в 21:00 мск.