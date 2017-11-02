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175 лет назад 2016
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Сёмин: «Локомотив» сделал определённые выводы после матча в Молдавии

Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от домашнего матча группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом».

«В Молдавии был тяжёлый матч, второй тайм получился довольно сложным. Мы сделали определённые выводы, постараемся найти варианты, чтобы удачно прошёл этот матч.

У „Шерифа“ есть преимущество — они намного сильнее всех в своём чемпионате и могут дать своим игрокам отдохнуть. Мы этого сделать не можем. Но играть три дня на четвёртый — нормальная ситуация, считаю.

Очень важно, чтобы были эмоции. Будут эмоции — будут и победы", — заявил Сёмин в эфире программы «Все на футбол».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Шериф». Начало — в 21:00 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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