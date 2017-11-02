Рахимов: не торопитесь говорить о рождении чемпионского «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением, можно ли говорить о рождении чемпионской команды «железнодорожников».



«Не торопитесь. Прошло 15 туров, и наступит фаза, когда „Локомотиву“ нужно будет набирать очки и играть только на победу. Нынешняя команда не похожа на ту чемпионскую, в начале 2000-х. Сейчас нельзя говорить, что возрождается чемпионская команда. Ещё 15 матчей впереди, и, уверен, будут тяжёлые игры.



Сёмин — очень опытный тренер, через многое прошёл. Он даёт понять команде: в нас не верят, но мы можем. Это очень важный психологический момент. Обратите внимание, у него выбор жёсткости к разным игрокам разный. К Денисову или Фернандешу жёсткости нет, у них свобода действий. А к другим игрокам есть. Юрий Палыч столько лет тренирует и знает, что делать», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на футбол».

Турнирная таблица РФПЛ доступна на «Чемпионате».