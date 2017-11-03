Кришито: уверен, победы скоро вернутся к «Зениту» и мы станем чемпионами

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).



«В „Зените“ всё в порядке, у каждой команды случаются спады, вот и с нами это случилось. Уверен, этот матч и спасённая благодаря голу Кокорина ничья пойдут нам на пользу. Конечно, ничья не то же самое, что победа, и я не буду говорить, что мы сегодня показали хорошую игру или результат. Но мы на правильном пути, и всё придет. Уверен, что победы скоро вернутся к „Зениту“ и мы станем чемпионами. А пока мы в плей-офф Лиги Европы, и это хорошая новость», — передаёт слова Кришито корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.