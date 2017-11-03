Монтелла: «Милан» мог победить АЕК, продолжаю верить в команду

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничейный результат встречи с АЕК (0:0) в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы.



«Если честно, нам нужно больше работать, и я вижу, что команда этого хочет. В прошлом матче с АЕК мы создали больше моментов, но были вынуждены больше и защищаться. В сегодняшней игре мы создали меньше, но и едва ли позволили соперникам создать возможности для взятия ворот. Вторая половина была намного лучше первой, и мы могли бы выиграть матч.



Сегодня вечером я увидел настоящую битву, никто из моих игроков не отступил, поэтому я продолжаю верить в команду», — отметил после матча специалист в эфире Sky Sports Italia.

«Милан» сыграл вничью с АЕК и не сумел досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы