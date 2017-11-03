Тренер БАТЭ Ермакович: нельзя так ошибаться и настолько плохо играть в обороне

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович обратил внимание на ошибки подопечных в матче с «Кёльном» (2:5) в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, которые привели к поражению чемпионов Беларуси в Германии.



«Чтобы рассчитывать на что-то в противостоянии с таким соперником, конечно же, нельзя допускать столько ошибок и настолько плохо играть в обороне. Естественно, первый тайм складывался неплохо. Мы забили два мяча, хозяева стали атаковать, мы получили пространство. Но, вместо того чтобы этим воспользоваться, наоборот, пропустили на переходах из пяти мячей три. И еще два — со «стандартов»…



Надломилось ли что-то в команде после двух своих забитых мячей? Нет. Не знаю, что может надломиться, если команда забивает дважды. Наоборот, она чувствует уверенность. Второй пропущенный нами гол после стандартного положения… Недоработали в зоне подбора. Но отдадим должное и сопернику: там тоже нужно было уметь использовать, исполнить. Так же, как и третий гол. А надлома я не видел. Скажем так, нас умело наказали после переходов и «стандартов», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Лондонский «Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, БАТЭ проиграл «Кёльну»