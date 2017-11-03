Кирьяков: игра «Зенита» разочаровала, повезло, что им удалось сравнять счёт

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре «Зенита» в выездном матче 4-го тура Лиги Европы с «Русенборгом». Петербургский клуб поделил очки с норвежским клубом, сыграв вничью — 1:1.

«Я думаю, что в игре с «Локомотивом», особенно в первом тайме, команда Манчини смотрелась значительно лучше. Сегодня мы увидели совсем монотонный футбол в исполнении «Зенита». Я говорю о позиционной игре в атаке, где очень медленно передавался мяч от футболиста к футболисту. Никаких особых сложностей «Зенит» не создал обороне соперника. Действовал чересчур медленно и предсказуемо. Попытки выхода в быструю атаку предпринимались, но количество брака мешало что-то выжать из этих потуг. Поэтому и опасных моментов питерцы создали мало.

Игра протекала в монотонном ключе, устраивавшем норвежцев. Честно говоря, меня игра «Зенита» разочаровала. Да, в конце спасли матч, когда все пошли вперед, выпустили на поле Дзюбу и Дриусси. Кокорин уже стал с позиции левого нападающего в центр смещаться, это и сработало. Но, надо признать, повезло, что удалось сравнять счет", — цитирует Кирьякова «Спорт уик-энд».