Усман Дембеле провёл первую тренировку на газоне

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, восстанавливающийся после разрыва сухожилий левого бедра провёл первую тренировку на футбольном поле. Об этом сообщает Mundo Deportivo, со ссылкой на «инстаграм» игрока, который опубликовал фото в бутсах из раздевалке.

Усман Дембеле получил травму в середине сентября, в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1), выбыв из строя на 3-4 месяца. Отмечается, что восстановление 20-летнего нападающего протекает быстрыми темпами.

Усман Дембеле перешёл в «Барселону» минувшим летом из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн.