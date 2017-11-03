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175 лет назад 2016
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Варан восстановился после травмы и может сыграть против «Лас-Пальмаса»

Футбол

Защитник «Реала» Рафаэль Варан восстановился после травмы и сохраняет шансы на участие в матче 11-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Об этом сообщает Marca.

«Реал» после поражения от «Тоттенхэм Хотспур» в Лиге чемпионов (1:3) начал подготовку к матчу с «Лас-Пальмасом». Те, кто играл на «Уэмбли», работали по облегчённой программе, а остальные в полную силу. В общей группе тренировался и Варан.

Точно известно, что против «Лас-Пальмаса» 5 ноября не сыграют Кейлор Навас, Гарет Бэйл, Даниэль Карвахаль, Матео Ковачич и Лука Зидан.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Лас-Пальмас ФК Реал Мадрид Рафаэль Варан Травмы — футбол
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