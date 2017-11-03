Полузащитник «Халла»: нам нравится работать под руководством Слуцкого

Полузащитник «Халл Сити» Дэвид Мейлер поддержал главного тренера Леонида Слуцкого в преддверии матча 16-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Юнайтед». Футболист отметил, что игрокам нравится работать под руководством российского специалиста.

«Нам всем нравится работать под руководством Слуцкого, он верит в игроков. Мы все находимся на одной волне. «Халл» плохо провёл последние матчи, но завтра нас ждёт очередная игра. Нам нужны три очка. Игроки должны взять на себя всю ответственность за результаты в последних двух матчах.

Я не сильно обеспокоен, потому что Чемпионшип – это жёсткая лига. Нам нужно продолжать усердно работать. Уверен, что результаты придут», — цитирует Мейлара пресс-служба «Халл Сити».

Матч «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити» состоится 4 ноября. Начало – в 18:00 мск