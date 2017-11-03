Лиссабон и Стамбул заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов в 2020 году, сообщает официальный сайт УЕФА.



Заявочная кампания претендентов на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы началась 22 сентября 2017 года. Ассоциации должны были оповестить о своей заинтересованности не позже 31 октября. За установленный срок свою заинтересованность проявили Португалия и Турция…

В проведении финала Лиги Европы в 2020 году заинтересованы польский Гданьск и португальский Порту.

У всех претендентов есть время до 1 марта 2018 года, чтобы отправить в УЕФА свои окончательные заявочные досье.

Финальное решение по стадионам в июне 2018 года примет исполнительный комитет УЕФА.

Каждая ассоциация может выдвинуть только одну заявку на финал.