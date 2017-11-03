100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тарханов: игрокам «Урала» в матче с «Динамо» поначалу не хватало разума

Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю ничью с московским «Динамо» (2:2) в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Команда из Екатеринбурга во втором тайме при счёте 1:0 в свою пользу дважды пропустила, а ничью смогла вырвать благодаря голу на первой компенсированной минуте.

«Мы вырвали ничью. Когда нам забили второй гол, стали правильно играть. До этого было немного суеты, было желание. Когда находишься вверху, важно совладать с желанием. Желание было сразу, а разума не хватало. Замена Бумаля вынужденная. Пока не знаем, что с ним», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

Хохлов: у «Динамо» не всё получалось в матче с «Уралом», но ребята — молодцы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Урал Александр Тарханов
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент