Тарханов: игрокам «Урала» в матче с «Динамо» поначалу не хватало разума

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю ничью с московским «Динамо» (2:2) в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. Команда из Екатеринбурга во втором тайме при счёте 1:0 в свою пользу дважды пропустила, а ничью смогла вырвать благодаря голу на первой компенсированной минуте.

«Мы вырвали ничью. Когда нам забили второй гол, стали правильно играть. До этого было немного суеты, было желание. Когда находишься вверху, важно совладать с желанием. Желание было сразу, а разума не хватало. Замена Бумаля вынужденная. Пока не знаем, что с ним», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».