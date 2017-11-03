Сантуш объяснил, почему Роналду не попал в заявку Португалии на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал отсутствие форварда «Реала» Криштиану Роналду в заявке национальной команды на ближайшие товарищеские матчи. Наставнику португальской команды задали вопрос, мог ли он оставить Роналду вне списка из-за низкой результативности в чемпионате Испании (один гол в шести матчах).

«Вы действительно думаете, что это может быть причиной отсутствия Роналду в заявке? Нет, это невозможно. Некоторые игроки не попали в список, так как им нужен отдых, другие травмированы», — сказал Сантуш.

Сборная Португалии 10 ноября проведёт товарищескую встречу с командой Саудовской Аравии, а 14 ноября сыграет со сборной США.