Восстановившийся от травмы Мане может вернуться на поле в матче с «Вест Хэмом»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, который восстановился после травмы задней поверхности бедра, полученной в начале октября, может вернуться на поле в завтрашнем гостевом матче 11-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед», сообщил главный тренер красных Юрген Клопп. Ранее сообщалось, что сенегальский футболист не примет участия в завтрашней игре, несмотря на то что начал тренироваться без ограничений.



«Вчера Садио в первый раз тренировался с командой. Он выглядел очень хорошо. Посмотрим, что мы будем делать. Похоже, он готов для 20-25 минут, но мы должны посмотреть, как его тело реагирует на занятия. Да, это его первая тренировка за длительное время, но он не потерял футбольных навыков и способностей, пока был травмирован», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Полузащитник Филиппе Коутиньо пропустит матч из-за травмы, а решения по защитнику Деяну Ловрену и полузащитнику Жоржиньо Вейналдуму будут приняты позже.