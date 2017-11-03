Эскудеро: домашний матч со «Спартаком» был лучшим для «Севильи» в этом сезоне

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро поделился мыслями о домашней победе над «Спартаком» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, это наш лучший в сезоне матч. Мы контролировали игру, и все видели ту „Севилью“, которая хочет владеть мячом и идти вперёд. Поддержка фанатов и атмосфера на стадионе были прекрасными, болельщики мотивировали нас, и это очень приятно. Быть капитаном „Севильи“ — самая важная вещь, которая случалась со мной на протяжении карьеры», — цитирует Эскудеро El Desmarque.