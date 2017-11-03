Григорян считает, что Бердыев выиграет ещё несколько титулов в России

Бывший главный тренер «Анжи» и «Арарата» Александр Григорян оценил перспективы наставника «Рубина» Курбана Бердыева. На текущий момент казанцы, которые под руководством Бердыева дважды выигрывали чемпионат России, занимают 10-е место в турнирной таблице.



«Безусловно, Бердыев не утратил чемпионских качеств. Есть нацеленность на результат, есть своё, тонкое понимание футбола. Поверьте, всё изменится, когда этот „Рубин“ полностью станет его командой. Думаю, это случится уже в следующем сезоне. На данный момент дело обстоит не совсем так, и в таких условиях Бердыев не всегда может проявить свои лучшие качества. Его тренерские методы будут работать. Команды Бердыева не всегда показывают смотрибельный футбол, но результата он будет добиваться. Думаю, он выиграет ещё не один чемпионат.



Совершенно очевидно, что ряд игроков нынешнего „Рубина“ не устраивает тренера. Они не подходят ни под модель, ни под менталитет. Среди них есть и игроки достаточно высокого уровня. Думаю, Курбан Бекиевич будет ждать трансферного окна. Но пока он делает ставку на ветеранов, прежних своих лидеров, чтобы держать команду в узде», — сказал Григорян в эфире программы «Все на футбол».

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