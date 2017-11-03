«Марсель» отстранил Эвра за удар фаната своей команды ногой по голове

«Марсель» на своём официальном сайте объявил об отстранении защитника Патриса Эвра. Он наказан за удар по голове болельщика французской команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1).

Ещё до начала матча футболист не вытерпел оскорблений болельщиков в свой адрес во время разминки и нанёс одному из них удар ногой по голове. Позже один из фанатов сообщил, что Эвра оскорбил матерей болельщиков.

«Президент „Марселя“ Жак-Анри Эйро встретился с Эвра и сообщил ему о немедленном отстранении и возможном дисциплинарном взыскании. Первые результаты внутреннего расследования, проведённого клубом, показывают неприемлемое поведение со стороны нескольких провокаторов, которые оскорбили игрока.

Как профессионал и опытный игрок Эвра не должен был реагировать столь неуместным образом. Клуб продолжает своё расследование и будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства против лиц, которые под видом страсти к клубу ставят под угрозу его репутацию, оскорбляя игрока, а не поддерживая его», — сообщает сайт «Марселя».

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.