Гвардиола: Стерлинг знает, что должен забивать. Иначе в «Ман Сити» не выживешь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре нападающего Рахима Стерлинга в нынешнем сезоне. 22-летний футболист забил 10 голов в 14 матчах.

«Рахим с удовольствием забивает голы и не боится риска. Он наслаждается футболом. Он знает, на что способен и с удовольствием поражает ворота противников.



Рахим знает, что атакующие игроки должны забивать, иначе не выживешь в такой команде, как наша! Нам нужны голы», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» в 10 матчах нынешнего сезона АПЛ забил 35 голов, семь из которых на счету Стерлинга.

Фото: twitter.com/sterling7