Карвахаль и Бэйл пропустят матч «Реала» с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, когда защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Гарет Бэйл смогут вернуться в состав команды.

Накануне стало известно, что Бэйл возобновил тренировки в общей группе команды. Валлийский футболист восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1) в конце сентября. Сообщалось также, что тренировки возобновил Карвахаль.

«Рады, что Бэйл и Карвахаль приступили к тренировкам, но они оба отсутствуют в заявке на матч с «Лас-Пальмасом». Дани пропустил 45 дней и нуждается в постепенном возвращении на поле. Что касается Бэйла, то он пропустил 35 дней, после чего успел провести только две тренировки. Хотим, чтобы он работал с общей группой, чтобы как можно скорее вернуться на поле», — цитирует Зидана Marca.

В ближайшем туре испанской Примеры «Реал» 5 ноября сыграет на своём поле с «Лас-Пальмасом», начало — в 22:45 мск.