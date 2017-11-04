Спаллетти: «Интеру» надо думать только о топ-4, других задач не будет

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти перед домашним матчем 12-го тура Серии А с «Торино» (5 ноября) ответил на вопрос о задачах команды.

«Нам нравится чувствовать, что болельщики близки к команде, и количество билетов, проданных на завтрашнюю игру, — ещё одно проявление их веры в нас.

Не нужно спешить с разговорами о скудетто. Лучше быть осторожным, но я вижу команду, которая умеет реагировать на сложные ситуации. Мы должны сосредоточиться только на финише в первой четвёрке. У нас не будет никаких других задач», — цитирует специалиста Football Italia.