«Тосно» — «Краснодар» — 1:3. Видеообзор матча 16-го тура РФПЛ

«Краснодар» выиграл у «Тосно» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.



В дебюте Евгений Марков принял передачу из глубины на линии штрафной, головой скинул мяч на оставшегося неприкрытым Антона Заболотного, который прошёл во вратарскую и мощным ударом пробил голкипера. На 12-й минуте Маурисио Перейра получил мяч и выполнил передачу на Фёдора Смолова, попав ему в пятку, но мяч отскочил вверх, Фёдор сумел его обработать и пробил точно в правый нижний угол ворот.



На 35-й минуте Кристиан Рамирес с левого фланга навесил на дальнюю часть штрафной, Юрий Газинский остановил мяч и низом пробил в дальний угол. Три минуты спустя Перейра от дуги штрафной вырезал передачу вперёд на Павла Мамаева, тот покатил мяч на Смолова, который в касание оформил дубль.



«Краснодар» (27 очков) вышел на третье место в таблице. «Тосно» (17) — 13-й.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.