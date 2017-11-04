«Саутгемптон» проиграл «Бёрнли», «Хаддерсфилд» одолел «Вест Бромвич»

«Саутгемптон» проиграл «Бёрнли» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол за девять минут до конца основного времени игры забил Сэм Воукс.

«Хаддерсфилд Таун» на своём поле переиграл «Вест Бромвич Альбион» (1:0) благодаря мячу Райива ван ла Парры. Большую часть второго тайма хозяева провели вдесятером из-за удаления Кристофера Шиндлера, но сумели выстоять.

В других матчах тура «Суонси Сити» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), а «Ньюкасл Юнайтед» уступил «Борнмуту» (0:1).

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