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«Саутгемптон» проиграл «Бёрнли», «Хаддерсфилд» одолел «Вест Бромвич»

Футбол

«Саутгемптон» проиграл «Бёрнли» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол за девять минут до конца основного времени игры забил Сэм Воукс.

«Хаддерсфилд Таун» на своём поле переиграл «Вест Бромвич Альбион» (1:0) благодаря мячу Райива ван ла Парры. Большую часть второго тайма хозяева провели вдесятером из-за удаления Кристофера Шиндлера, но сумели выстоять.

В других матчах тура «Суонси Сити» проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), а «Ньюкасл Юнайтед» уступил «Борнмуту» (0:1).

Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
0 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 – Воукс – 81
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1 : 0
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 – ван ла Парра – 44
Удаления: Шиндлер, 57 – нет
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
0 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 – Мюррей – 29
Англия - Премьер-лига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 – Кук – 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Вест Бромвич Ньюкасл Юнайтед Саутгемптон Суонси Сити Хаддерсфилд Таун
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