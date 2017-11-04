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«Атлетико» выиграл у «Депортиво» благодаря голу на 91-й минуте

Футбол

«Депортиво» уступил мадридскому «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в компенсированное время забил Томас Тейе, результативной передачей отметился Габи.

Мадридский «Атлетико», который набрал 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Депортиво», имеющий в активе только 11 баллов, находится на 16-й строчке. От зоны вылета команду отделяет 5 очков.

Испания - Примера. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 18:15 МСК
Депортиво
Ла-Корунья
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 – Тейе – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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