«Атлетико» выиграл у «Депортиво» благодаря голу на 91-й минуте

«Депортиво» уступил мадридскому «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в компенсированное время забил Томас Тейе, результативной передачей отметился Габи.

Мадридский «Атлетико», который набрал 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Депортиво», имеющий в активе только 11 баллов, находится на 16-й строчке. От зоны вылета команду отделяет 5 очков.