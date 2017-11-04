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Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Севилья»

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 11-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Севильей».

Встреча состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Камп Ноу» (Барселона). Главный судья — Хосе Луис Гонсалес.

В таблице испанского чемпионата после 10 матчей «Барселона» располагается на первой строчке, а «Севилья» находится на пятом месте.

Трансляция матча «Барселона» — «Севилья» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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