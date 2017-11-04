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175 лет назад 2016
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Бенитес: сегодня я понял, что «Ньюкасл» ещё не до конца готов

Футбол

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес выразил разочарование в связи с поражением «сорок» в домашнем матче 11-го тура АПЛ с «Бернли» (0:1). Единственный гол на 92-й минуте забил Стив Кук.

«Всегда тяжело проигрывать на последней минуте. Мы должны понять, что в таких матчах нужно играть лучше. Мы создаем моменты в каждой игре, но нужно забивать. Мы должны продолжать работать над собой.

Возможно, перерыв на матчи сборных — это хорошо, мы сможем продолжить работу с игроками на тренировках. Я был доволен нашей работой на базе по ходу недели, но теперь я разочарован. Я понял, что мы ещё не до конца готовы», — цитирует Бенитеса Sportsmole.

Клопп: 3:0, 3:0, 4:1 — неделя для «Ливерпуля» выдалась хорошей
Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
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Бёрнли Ньюкасл Юнайтед Рафаэль Бенитес
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