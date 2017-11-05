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175 лет назад 2016
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Кротов: постараюсь забить гол «Спартаку»

Футбол

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов поделился мнением о предстоящем 5 ноября гостевом матче 16-го тура РФПЛ с бывшей командой — «Спартаком».

«Со „Спартаком“ всегда интересные встречи. Это прошлогодний чемпион, лидер чемпионата. Мы будем настраиваться на победу. Надеюсь, будет удачный для нас результат, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Постараюсь забить гол», — сказал Кротов в интервью пресс-службе «Уфы».

Начало матча «Спартак» — «Уфа» запланировано на 19:00 по московскому времени. Билеты на матч можно приобрести на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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