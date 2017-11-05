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175 лет назад 2016
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Защитник «Амьена» Авелар забил гол в ворота «Монпелье» в стиле Ибрагимовича

Футбол

В матче 12-го тура французской Лиги 1 бразильский защитник «Амьена» Данило Авелар сравнял счёт и помог своей команде избежать поражения в гостевой встрече с «Монпелье» шикарным ударом. На 88-й минуте противостояния бразилец левой ногой отправил мяч в ворота хозяев с линии штрафной, а акробатический приём защитника во многом напомнил уникальные удары по воротам в исполнении шведского нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

Видео взятия ворот можно посмотреть в «твиттере» SerialKiffeur.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Монпелье Златан Ибрагимович
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