Дзадза отказался от рукопожатия с тренером после замены в матче с «Леганесом»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза красноречиво отреагировал на свою замену в матче с «Леганесом» (3:0) в 11-м туре Примеры. Итальянский форвард был заменён на 78-й минуте, уступив место на поле Сантьяго Лоренсо, и, следуя на скамейку запасных, отказался от рукопожатия с главным тренером «летучих мышей» Марселино Гарсией Торалем, но пожал руки одноклубникам.

«Валенсия» добилась седьмой победы в чемпионате кряду, повторив рекорд клуба 1947 года.

Фото эпизода доступно для просмотра в «твиттере» испанского издания Marca.