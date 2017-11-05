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175 лет назад 2016
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Дзадза отказался от рукопожатия с тренером после замены в матче с «Леганесом»

Футбол

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза красноречиво отреагировал на свою замену в матче с «Леганесом» (3:0) в 11-м туре Примеры. Итальянский форвард был заменён на 78-й минуте, уступив место на поле Сантьяго Лоренсо, и, следуя на скамейку запасных, отказался от рукопожатия с главным тренером «летучих мышей» Марселино Гарсией Торалем, но пожал руки одноклубникам.

«Валенсия» добилась седьмой победы в чемпионате кряду, повторив рекорд клуба 1947 года.

Фото эпизода доступно для просмотра в «твиттере» испанского издания Marca.

«Валенсия» разгромила «Леганес», одержав седьмую подряд победу в Примере
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Леганес ФК Валенсия Марселино Тораль Симоне Дзадза Фото
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