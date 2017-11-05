«Валенсия» повторила свой рекорд 1947 года по количеству побед подряд

Победа «Валенсии» над «Леганесом» (3:0) в матче 11-го тура Примеры стала для «летучих мышей» седьмой кряду в чемпионате. Таким образом, был повторен рекорд клуба 70-летней давности — последний раз «Валенсия» побеждала в семи матчах первенства страны подряд в сентябре 1947 года.



Что касается нынешнего сезона, «Валенсия» не знает поражений в Примере и лишь в трёх матчах потеряла очки. После 11 туров команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка и на четыре очка опережая идущий третьим «Атлетико».

«Валенсия» разгромила «Леганес», одержав седьмую подряд победу в Примере