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«Валенсия» разгромила «Леганес», одержав седьмую подряд победу в Примере

Футбол

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своём поле принимала «Леганес». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Даниэль Парехо, Родриго и Сантьяго Лоренсо, который реализовал пенальти. Таким образом, «Валенсия» одержала седьмую подряд победу в Примере.

«Валенсия» (27 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на одно очко от лидирующей «Барселоны». У каталонцев при этом матч в запасе. «Леганес» (17) находится на седьмой строчке.

Испания - Примера. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 15:00 МСК
Валенсия
Валенсия
3 : 0
Леганес
Леганес
1:0 – Парехо – 14, 2:0 – Родриго – 71, 3:0 – Лоренсо – 82 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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