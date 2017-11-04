«Валенсия» разгромила «Леганес», одержав седьмую подряд победу в Примере

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своём поле принимала «Леганес». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Даниэль Парехо, Родриго и Сантьяго Лоренсо, который реализовал пенальти. Таким образом, «Валенсия» одержала седьмую подряд победу в Примере.

«Валенсия» (27 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на одно очко от лидирующей «Барселоны». У каталонцев при этом матч в запасе. «Леганес» (17) находится на седьмой строчке.