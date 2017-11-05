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«Жирона» одержала третью подряд победу в Примере

Футбол

В матче 11-го тура испанской Примеры на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии «Леванте» принимал «Жирону».

Завершилась встреча победой новичка Примеры со счётом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме — на 58-й минуте Борха Гарсия вывел гостей вперёд, на 83-й минуте Кристиан Стуани удвоил преимущество «Жироны», а уже в компенсированное время у «Леванте» один мяч отыграл Энес Унал.

«Жирона» одержала третью кряду победу в Примере — ранее были обыграны «Депортиво» (2:1) и «Реал» (2:1).

В таблице испанского чемпионата «Леванте» (12 очков) располагается на 13-й строчке, а «Жирона» (15) занимает девятое место.

Испания - Примера. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Леванте
Валенсия
1 : 2
Жирона
Жирона
0:1 – Борха Гарсия – 58, 0:2 – Стуани – 83, 1:2 – Унал – 90+2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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