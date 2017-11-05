«Жирона» одержала третью подряд победу в Примере

В матче 11-го тура испанской Примеры на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии «Леванте» принимал «Жирону».

Завершилась встреча победой новичка Примеры со счётом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме — на 58-й минуте Борха Гарсия вывел гостей вперёд, на 83-й минуте Кристиан Стуани удвоил преимущество «Жироны», а уже в компенсированное время у «Леванте» один мяч отыграл Энес Унал.

«Жирона» одержала третью кряду победу в Примере — ранее были обыграны «Депортиво» (2:1) и «Реал» (2:1).



В таблице испанского чемпионата «Леванте» (12 очков) располагается на 13-й строчке, а «Жирона» (15) занимает девятое место.