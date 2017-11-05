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175 лет назад 2016
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Гаджиев: нельзя играть в обороне так, как сегодня сыграл «Амкар»

Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнее поражение от «Анжи» (1:2) в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги.

«Очень часто проигравшие владеют мячом, атакуют и тем не менее проигрывают. Владение мячом, атака — это далеко не всё, что надо. Надо было более надёжно играть в обороне. Даже в ситуации, когда мы владели инициативой, сколько мы пропустили контратак? Концовку видели? Так играть, как мы сегодня сыграли в обороне, нельзя. Так „Амкар“ не играл.

Нельзя сказать, что у нас было много моментов, но достаточно, чтобы забить один гол. Может быть, не надо было суетиться, слишком много было поспешных решений. Ну а потом хорошо играл «Анжи» в обороне и выходили в контратаку достаточно быстро», — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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