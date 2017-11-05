Хавбек «СКА-Хабаровск»: купил 10-12 килограмм икры для друзей из «Арсенала»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Виталий Федотов прокомментировал домашнее поражение от «Арсенала» (1:2) в матче 16-го тура российской Премьер-Лиги. В этой встрече 26-летний футболист стал автором единственного гола своей команды.

С 2015 по 2016 год Федотов выступал в составе тульской команды. После матча журналист спросил у хавбека, сколько килограммов икры он купил друзьям из «Арсенала».

«Честно говоря, не помню. По-моему, в районе 10-12 килограмм. Ребята ещё сами брали», — сказал Виталий в интервью пресс-службе «СКА-Хабаровск».

«В раздевалке бывшей команды меня поздравили с голом, а я их – с победой. Просто увидел своих старых знакомых, пообщался с ними. Пожелали друг другу удачи. Так складывается, что я забивал и за «Арсенал» в Хабаровске, и сделал это сегодня снова, уже выступая за местную команду. Жалко, что не выиграли. Очень обидно. Нужна было только победа. Сейчас отступать уже некуда, поэтому будем настраиваться на следующий матч», — добавил Федотов.