Бердыев: в целом в какой-то степени есть удовлетворение от игры с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0.



«В целом в какой-то степени есть удовлетворение от игры, за исключением концовки первого и второго таймов. Это связано с тем, что тот принцип игры, который мы избрали, энергозатратный. Немножко не хватало сил на концовку. Надо отдать должное «Зениту». Он имеет равноценные составы, и, безусловно, в линии атаки их замены усиливают.



Я не Руслана Камболова ругал после замены, а врача, который сделал паузу, пока оказывал помощь, можно было Цакташа раньше выпустить. Почти четыре минуты мы играли вдесятером. За этот период «Зенит» и переломил ход игры основательно. Жемалетдинов во втором тайме хорошо смотрелся, и если бы наши нападающие выдержали весь матч, я бы их вообще не менял.



Замена Камболова повлияла на игру существенно. Оздоев, Янн и Камболов – достаточно объёмный треугольник, они правильно перестраиваются. С выходом Цакташа появились паузы при перестроениях, которыми часто пользовался «Зенит». Потеря Камболова существенная», — цитирует тренера сайт клуба.

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