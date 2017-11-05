Дриусси: не слышал, о чём Манчини говорил в перерыве, потому что делал растяжку

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

«У нас был очевидные шансы выиграть этот матч, но не вышло, поэтому чувствуем небольшую грусть. Болельщики «Зенита» везде следуют за нами, и это прекрасно, потому что они придают нам сил. Поэтому надеюсь, что они и дальше будут с нами.



О чём говорил Роберто Манчини в раздевалке после первого тайма? Честно говоря, я не слышал, потому что в этот момент делал растяжку, поэтому не могу сказать», — цитирует игрока сайт клуба.