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175 лет назад 2016
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Рамос: голы к Роналду и Бензема обязательно придут

Футбол

Защитник «Реала» Серхио Рамос поддержал нападающих команды Криштиану Роналду и Карима Бензема, которые в нынешнем сезоне забили всего по одному голу в чемпионате Испании.

«Голы к Криштиану и Кариму придут. Бензема боле сдержанный в этом плане, а вот Роналду очень расстраивается, когда не может забить. Однако никто в команде не беспокоится по поводу того, что они мало забивают. Эти футболисты имеют огромное значение для «Реала». Самое главное, что мы побеждаем, а голы к ним обязательно придут», — приводит слова Рамоса Marca.

Рамос: шаг за шагом «Реал» должен вернуться к результатам образца начала сезона
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Лас-Пальмас ФК Реал Мадрид Карим Бензема Криштиану Роналду Серхио Рамос
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