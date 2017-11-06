Рамос: голы к Роналду и Бензема обязательно придут

Защитник «Реала» Серхио Рамос поддержал нападающих команды Криштиану Роналду и Карима Бензема, которые в нынешнем сезоне забили всего по одному голу в чемпионате Испании.

«Голы к Криштиану и Кариму придут. Бензема боле сдержанный в этом плане, а вот Роналду очень расстраивается, когда не может забить. Однако никто в команде не беспокоится по поводу того, что они мало забивают. Эти футболисты имеют огромное значение для «Реала». Самое главное, что мы побеждаем, а голы к ним обязательно придут», — приводит слова Рамоса Marca.