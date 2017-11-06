Хесус Вальехо: Роналду — пример для всех нас, он феноменален

Защитник «Реала» Хесус Вальехо прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (3:0) в 11-м туре чемпионата Испании, выразив уверенность, что нападающий команды Криштиану Роналду вскоре начнёт забивать в Примере. Этот матч стал для 20-летнего Вальехо дебютным в Примере.

«На протяжении всего матча мне очень помогал Рамос. Я доволен своим дебютом в Примере и на „Сантьяго Бернабеу“. Не всегда легко найти ритм матча. Тренер очень хорошо прочитал ситуацию в перерыве. Он сказал нам, чтобы мы побыстрее передавали мяч на фланги, так как игроки „Лас-Пальмаса“ быстрее устанут от этого.

Роналду — пример для всех нас. Я вижу, как он каждый день работает на поле и в спортзале. Он феноменален. Роналду недоволен собой, уверен, он скоро начнёт забивать", — приводит слова Вальехо Marca.