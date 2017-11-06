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Мутко посетил тренировку сборной России

Футбол

Президент РФС Виталий Мутко посетил тренировку сборной России, которая готовится к товарищескому матчу с Аргентиной в Новогорске. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате». Билеты на игру стоят от 600 рублей.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Полины Куимовой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Виталий Мутко
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