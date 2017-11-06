Мутко: предвзятого судейства в матче «Локомотив» — ЦСКА я не увидел

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о матче 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА — 2:2. Функционер отметил, что предвзятого судейства не увидел.

«Давайте отойдём от этой темы. Мы на эмоциях многое делаем. Вернблум врезал локтем так, а Гончаренко говорит, что судейство предвзятое. И судьи ошибаются, и игроки. Предвзятого судейства я не увидел. Бригада Карасёва — кандидаты на работу на ЧМ как лучшие судьи. Мы работаем с судейским корпусом, чтобы ввести видеоповторы. Я тоже судьям говорю о нарушениях, а они мне: „Вы не с того ракурса смотрите“, — передаёт слова Мутко корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.